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HaberlerMagazin Haberleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, 'Savaşçı' dizisinde!
24.12.2020 - 10:17 |

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, 'Savaşçı' dizisinde!

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Savaşı' dizisi son zamanlarda ayrılık haberleri ile gündeme geliyordu. Yeni sezon için sıkı bir şekilde hazırlanan yapım, Tamer Karadağlı'nın ardından Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'u da kadrosuna kattı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, 'Savaşçı' dizisinde!
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Geçtiğimiz haftalarda başrol ayrılığı yaşayan ve kan kaybeden 'Savaşçı', yaptığı oyuncu transferleri ile yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan Savaşçı, Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun ile anlaştı.

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ediz Hun, dizide uzun süre askeri istihbaratta görev almış, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek. Fit fiziğiyle dikkat çeken 80 yaşındaki Hun, aynı zamanda Savaşçı'da Tamer Karadağlı'nın babası rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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Cadde Yazarları

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