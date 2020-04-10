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10.04.2020 - 16:45 |

Yeşim Salkım: Keşke edebiyat öğretmeni olsaydım

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, katıldığı bir müzik programında samimi itiraflarda bulundu.

Yeşim Salkım: Keşke edebiyat öğretmeni olsaydım

Yeşim Salkım, İpek Açar’ın programına katıldı ve babası Dursun Salkım ile ilgili bir itirafta bulundu. Salkım, babasının sağlık problemleriyle ilgilendiklerini, Alzheimer’a yakalandığını ama, hastalığın henüz başlangıç seviyesinde olduğunu söyledi.

Programda son şarkısı Katil Uşak’ı da seslendiren Yeşim Salkım, “Keşke edebiyat öğretmeni olsaydım. Ama geç kalmış sayılmam, her şeyi bırakıp öğretmen olabilirim” diyerek şaşırttı. 

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    Cadde Yazarları

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