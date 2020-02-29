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HaberlerMagazin Haberleri Yeşim Salkım: Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin
29.02.2020 - 10:08 |

Yeşim Salkım: Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medyada takipçilerinden gelen ve kendisini rahatsız eden mesajlara cevap verdi.

Yeşim Salkım: Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin

Bir etkinlikte küs olduğu Gülben Ergen’e selam verdiği gerekçesiyle Lerzan Mutlu’ya küstüğü ve ona tepki gösteren bir mesaj attığı iddia edilen Yeşim Salkım, gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu.

 

"Hakkındaki iddialara yanıt ver" şeklindeki mesajlara daha fazla dayanamayan şarkıcı, "Arkadaş yok şuna niye yorum yapmadınız yok şu hakkınızda böyle diyor yok zamanında o kadına yorum yaptınız! Konuşsam suç, konuşmasam yine suç arkadaş delirtmeyin insanı gidin takip etmeyin beni. Haydi! İşiniz gücünüz kalmamış oturun da buradaki enerjiyi annenize, babanıza, çocuğunuza harcayın. Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin" ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım: Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin

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