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08.06.2020 - 10:30 |

Yetkin Dikinciler: İlk aşamayı güzel atlattık

Önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıyan oyuncu Yetkin Dikinciler, "Sinema ve tiyatro salonlarının ne zaman açılacağını bilmediğimiz için hep beraber bir beklenti halindeyiz ama ilk aşamayı güzel atlattık. Tabii ki epeyce bir can kaybımız oldu ama dünyadaki krize bakılırsa biz güzel geçirdik" şeklinde konuştu.

Yetkin Dikinciler: İlk aşamayı güzel atlattık
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Yetkin Dikinciler, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dikinciler, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; 50 yaşındaki oyuncu, "Sinema ve tiyatro salonlarının ne zaman açılacağını bilmediğimiz için hep beraber bir beklenti halindeyiz ama ilk aşamayı güzel atlattık. Tabii ki epeyce bir can kaybımız oldu ama dünyadaki krize bakılırsa biz güzel geçirdik gözüküyor. Umarım tedbirlerle böyle devam eder. Hem kendimiz, hem de çevremiz için dikkat etmeye devam edeceğiz ama bir yandan da yaşamaya devam edeceğiz. İnsanların eskisi gibi ekmeklerini rahat bir biçimde kazanmasını bekliyoruz. Şu meslek, bu meslek diye ayırmıyorum. Bu dileğim tüm meslekler için. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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