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01.01.2021 - 12:34 |

Yılbaşında ilk kez sahnede değil, evde pijamalarla

Sanatçı Muazzez Ersoy, 2020'nin son saatlerinde şöminenin önünde pijamalarıyla poz verdi.

Yılbaşında ilk kez sahnede değil, evde pijamalarla
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Muazzez Ersoy, yılbaşı mesajında: "2020 hiçbirimizin hatırlamak istemediği bir yıl oldu. Acılar yaşandı, depremler yaşandı, pandemi yaşandı. Dilerim 2021 sağlık, sıhhat, güzellikler getirir. Herkesin yeni yılını yürekten kutluyorum. Tabii ki her sektörün emeği tartışılmaz ama, sağlık çalışanlarımızdan özellikle Allah razı olsun. Hepimize hayırlı, mutlu, en başta sağlık, sıhhat dolu güzel seneler olsun. 2021 hepimize sağlık, sıhhatle birlikte güzellikler getirsin" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında ilk kez sahnede değil, evde pijamalarla

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