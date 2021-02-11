Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde yıldızı parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteri ile ekrana gelecek Atiksoy, birçok başarılı yapımda yer aldı. Son dönemde Berk Oktay ile gündeme geliyor. Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı...
Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğu ile dikkatleri çeken isimlerden. İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan genç oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de eğitimini sürdürdü. Oyla Bir Geçer Zaman ki dizisinde öne çıkarak adından söz ettirmişti. Son dönemde ise Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat verecek.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.
DİZİLERİ
2019-2020 Şampiyon - Suna
2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak
2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine
2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra
2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer
2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil
2008 Kayıp Prenses - Defne
2008 Gazi - Leyla/Aslı
2008 Miras - İrem - Film
2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları
2006 Ah İstanbul - Ahu
2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo
2006 Emret Komutanım - hemşire kız
2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen
2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu