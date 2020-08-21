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21.08.2020 - 14:54 |

YÄ±ldÄ±z Tilbe: IÅŸÄ±klardan gökyüzü görünmüyor!

ÅžarkÄ±cÄ± YÄ±ldÄ±z Tilbe, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m ile ÅŸehirde yaÅŸamanÄ±n zorluklarÄ±na deÄŸindi.Â

YÄ±ldÄ±z Tilbe: IÅŸÄ±klardan gökyüzü görünmüyor!
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Sosyal medya hesabÄ±nÄ± aktif kullanan YÄ±ldÄ±z Tilbe, Twitter hesabÄ±ndan duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini sÄ±k sÄ±k takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor. Usta ÅŸarkÄ±cÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde yaÅŸamanÄ±n zorluklarÄ±ndan birisini hatÄ±rlattÄ±.

Herhangi bir yerde camdan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bakÄ±nca, yÄ±ldÄ±zlarÄ± gÃ¶rmenin Ã§ok huzur verici olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±z Tilbe, "BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor Ä±ÅŸÄ±klardan" ifadelerini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±z Tilbe: IÅŸÄ±klardan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor

Magazin Haberleri Bülteni 21 AÄŸustos 2020Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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