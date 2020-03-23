23.03.2020 - 12:25 |
Yıldız Tilbe: Saçlarım kirpi gibi geziyorum
Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı tedbir alan ünlü isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, evde kalma kararına paylaştığı bir yazı ile dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, corona virüse karşı gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyum sağlıyor.
Gerekli olmadığı sürede evden dışarı çıkmayan şarkıcı, şu sözleri paylaştı: "İşlerimiz iptal oldu, iyi de oldu. Yıllar sonra bulaşık yıkadım, evi süpürdüm falan filan... Erken uyuyorum, unuttuğum şeyler neredeyse... Saçlarım kirpi gibi geziyorum."