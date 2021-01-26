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26.01.2021 - 12:27 |

Yıldız Tilbe'ye yoğun ilgi

Türk müziğinin usta ismi Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Yıldız Tilbe'ye yoğun ilgi
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Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'yi karşısında gören sevenleri, usta şarkıcıya yoğun ilgi gösterdi.

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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