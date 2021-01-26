Yıldız Tilbe'ye yoğun ilgi

Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'yi karşısında gören sevenleri, usta şarkıcıya yoğun ilgi gösterdi.

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.