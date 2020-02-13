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13.02.2020 - 07:00 |

Yıldızlar geçidi

Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Atlantis Yapım organizasyonuyla yıldızlar geçidi yaşanacak.

Yıldızlar geçidi

Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Atlantis Yapım organizasyonuyla yıldızlar geçidi yaşanacak. 21 Şubat’ta Yeni Türkü, 23 Şubat’ta Nil Karaibrahimgil, 28 Şubat ise Pinhani sahne alacak. 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Karaibrahimgil, birçok sürprize imza atacak, Pinhani ise konuk sanatçı Kalben’le sevilen parçalarını seslendirecek.

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