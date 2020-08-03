Yıldızlar geçidi

Ajda Pekkan, Bodrum Günay Restaurant’ta konser verdi. Süperstar, üç saat sahnede kalarak rekora koştu. Serdar Ortaç, Sahne Beach’teki happy hour partisinde izleyici karşısına çıktı. Şarkıcı, 25 yıllık müzik hayatındaki fenomen eserleri seslendirdi. Merve Özbey, Ayvalık Amfi Tiyatro’daydı. Beş ay aradan sonra sevenleriyle buluşan şarkıcı, “Düğünümü hatırladım. Sanki oradaymış gibi eğleniyorum” diye konuştu.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi, Bodrum Azka Otel’de sevenleriyle bir araya geldi. Soyman dinleyicilerine en özel eserleri seslendirirken, sahneye kandurayla çıkan Öztürk, esprileriyle güldürdü.

Ebru Gündeş, Bodrum’daki Sueno Hotels’de hayranlarıyla buluştu. Zuhair Murad imzalı elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, maskelerini çenelerine indiren izleyicilere, “Maskesiz eğlenceye karşıyız” dedi.

Deha Bilimlier, Yalıkavak’taki Pandemi Restaurant’da misafirlerine müzik şöleni sundu. Repertuvarında Ahmet Kaya şarkılarına yer veren şarkıcı, ‘Nereden Bileceksiniz’ eserini seslendirirken duygusal anlar yaşadı.

Burak Kut, Bodrum Casa Costa Otel’de 90’lar partisinde DJ kabinine geçti. Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri eserleriyle coşturdu.