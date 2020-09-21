‘YILDIZ’LI PROGRAM

Kanal D’nin, sunuculuğunu Özlem Yıldız’ın yapacağı yeni programı ‘Konuştukça’, 26 Eylül Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu ekrana gelecek. Saat 08.30’da yayınlanacak programda Yıldız, hem kendi deneyimlerini paylaşacak hem de merak edilenleri uzman konuklar eşliğinde izleyicilere aktaracak.

Tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinin yanı sıra müzikle modanın sevilen yüzleri de ‘Konuştukça’da evlerinize konuk olacak. Kadınların günlük telaşta “Ne pişirsem?” derdine son veren ekonomik ve pratik tarifler, sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey bu programda hayat bulacak.