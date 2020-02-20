'Yılın En İyiler’i seçildi

Göktürk Dergisi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Yılın En’leri Ödül Töreni’, Kemer Country Hotel’de gerçekleşti. Derginin imtiyaz sahibi Ümit Öner tarafından düzenlenen geceye, Linet, Irmak Arıcı, Eylül Ateşler ve Behzat Gerçeker gibi isimler katıldı. Törende, ‘Yılın En İyi Magazin Programı’, Kanal D Magazin seçildi. ‘Yılın En İyi Yabancı Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülünü ise ‘Arka Sokaklar’da oynayan Wilma Elles aldı.