Yılın iş kadını seçildi

Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Berna Berkman, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde‘Yılın En İyi Girişimci İş Kadını’ ödülüne layık görüldü. Züleyha Kuru tasarımı ile geceye katılan Berkman, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı şirketini faaliyete geçirerek, pandemi sürecinde emlak ekonomisini yeniden canlandırdı.