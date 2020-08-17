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17.08.2020 - 07:00 |

Yılın iş kadını seçildi

Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Berna Berkman, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde‘Yılın En İyi Girişimci İş Kadını’ ödülüne layık görüldü.

Yılın iş kadını seçildi
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Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Berna Berkman, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde‘Yılın En İyi Girişimci İş Kadını’ ödülüne layık görüldü. Züleyha Kuru tasarımı ile geceye katılan Berkman, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı şirketini faaliyete geçirerek, pandemi sürecinde emlak ekonomisini yeniden canlandırdı.

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kestiŞarkıcı Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Morgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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