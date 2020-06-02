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02.06.2020 - 07:00 |

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor

İngiliz model Elizabeth Hurley, karantina günlerinde mesai yapmayı ihmal etmiyor.

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor
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İngiliz model Elizabeth Hurley, karantina günlerinde mesai yapmayı ihmal etmiyor. 54 yaşındaki Hurley, bir süredir kendi adını taşıyan plaj giyim markası için kamera karşısına geçti. Bir çocuk annesi model, yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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