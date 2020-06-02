Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor

İngiliz model Elizabeth Hurley, karantina günlerinde mesai yapmayı ihmal etmiyor. 54 yaşındaki Hurley, bir süredir kendi adını taşıyan plaj giyim markası için kamera karşısına geçti. Bir çocuk annesi model, yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle beğeni topladı.