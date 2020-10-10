Yılmaz Morgül: Program teklifi aldım

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in giyim sponsoru olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül, "Üzerimdeki kıyafet İdo Tatlıses'in koleksiyonu. Bu sene İdo Tatlıses benim sponsorum oldu. Yıl boyunca benim hem klasik hem spor kostümlerimi onlar hazırlıyorlar. Bu görmüş olduğunuz kıyafet İdo Tatlıses’e ait" dedi.

Sabah programı teklifi geldiğini belirten şarkıcı, hali hazırda Demet Akalın ve Alişan’ın program yaptığı televizyon kanalından teklif geldiğini belirtti. Gazetecilerin, "Aynı program için mi, yoksa başka bir program için mi?" sorusuna, "Bugüne kadar tek başıma, Yılmaz Morgül olarak program yaptım ve bir partnerle program yapmadım. Partnerli program düşünmüyorum. Sabah kuşağı olabilir, ne düşünüyorlar bilmiyorum. Partnerli program teklifi geliyor, kabul etmiyorum. Benim donanım olarak, bilgi dağarcığı olarak konuşma olarak kendime bir partner göremiyorum Türkiye’de... Gerçek bu" diye konuştu.