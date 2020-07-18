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18.07.2020 - 07:00 | | Mesut Yılmaz

Yine İtalyan

Son yıllarda aşktan yana yüzü gülmeyen Burcu Esmersoy, gönlünü İtalyan iş insanına kaptırdı. Sunucunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisini Bodrum’da ağırladığı ortaya çıktı

Yine İtalyan
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Mesut Yılmaz

Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa bir süre birlikte olan Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Son dönemde Bodrum’da mayo ve bikiniyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiren sunucunun, gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı öğrenildi.

Dört yıl önce kısa bir süre ilişki yaşayan çiftin, o dönem mesafeler yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı. Yeniden aşk yaşamaya başlayan ikilinin buluşma adresi ise Bodrum oldu. İş insanı, bu defa her fırsatta Esmersoy’un yanına gidiyor. Sunucunun, yakın çevresine aşkı bulduğunu ve mutlu olduğunu söylediği konuşuluyor.

Yine İtalyan

 

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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