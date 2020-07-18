Yine İtalyan

Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa bir süre birlikte olan Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Son dönemde Bodrum’da mayo ve bikiniyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiren sunucunun, gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı öğrenildi.

Dört yıl önce kısa bir süre ilişki yaşayan çiftin, o dönem mesafeler yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı. Yeniden aşk yaşamaya başlayan ikilinin buluşma adresi ise Bodrum oldu. İş insanı, bu defa her fırsatta Esmersoy’un yanına gidiyor. Sunucunun, yakın çevresine aşkı bulduğunu ve mutlu olduğunu söylediği konuşuluyor.