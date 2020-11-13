Yine zirvede

Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’, reytinglerde her üç kategoride birinci çıktı. Proje, Tüm Kişiler’de 10.08 reyting ve 22.07 izlenme payı; ABC1’de 12.08 reyting ile 25.13 izlenme payı; AB’de ise 11.58 reyting ve 25.60 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu. Asya’nın (Cansu Dere) Volkan (Caner Cindoruk) ve Derin’le (Melis Sezen) yüzleştiği yemek sahnesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.