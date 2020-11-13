13.11.2020 - 07:00 |
Yine zirvede
Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’, reytinglerde her üç kategoride birinci çıktı.
Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’, reytinglerde her üç kategoride birinci çıktı. Proje, Tüm Kişiler’de 10.08 reyting ve 22.07 izlenme payı; ABC1’de 12.08 reyting ile 25.13 izlenme payı; AB’de ise 11.58 reyting ve 25.60 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu. Asya’nın (Cansu Dere) Volkan (Caner Cindoruk) ve Derin’le (Melis Sezen) yüzleştiği yemek sahnesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.