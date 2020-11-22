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22.11.2020 - 07:00 |

Yine zirvede

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı ‘Arka Sokaklar’, önceki akşam ekrana gelen 566’ncı bölümüyle günün en çok izlenen yapımı oldu

Yine zirvede
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Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı ‘Arka Sokaklar’, önceki akşam ekrana gelen 566’ncı bölümüyle günün en çok izlenen yapımı oldu. Kanal D’nin fenomen projesi; Tüm Kişiler’de 7.74 reyting ve 16.29 izlenme payı alarak, zirveye yerleşti.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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