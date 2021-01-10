Yine zirvede

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’, önceki akşam ekrana gelen 572’nci bölümüyle günün en çok izlenen yapımı oldu. Başrolünü Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın paylaştığı proje, Tüm Kişiler’de 8.54 reyting ve 17.55 izlenme payı alarak, zirvede yer aldı.