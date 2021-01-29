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29.01.2021 - 07:00 |

Yine zirvede!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği ‘Sadakatsiz’, hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu.

Yine zirvede!
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Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği ‘Sadakatsiz’, hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu. Kanal D’de ekrana gelen proje, AB kategorisinde 10.00 reyting ve 21.32 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, Twitter Türkiye ve dünya gündeminde tüm gece boyunca en üst sıralarda yer alarak, 4 milyon erişim elde etti.

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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