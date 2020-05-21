21.05.2020 - 19:37 |
Yolcu filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yolcu ne zaman, nerede çekildi?
Yolcu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren Yolcu filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Sera oturuyor. Peki Yolcu filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...
YOLCU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.
YOLCU FİLMİ OYUNCULARI
Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Bank
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