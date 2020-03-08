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08.03.2020 - 07:00 |

Yönetmen oranları...

Women And Hollywood’un yayınladığı 2019 İstatistikleri’ne göre, Hollywood’da kadınlardan oluşan yönetmen oranı geçtiğimiz yıl yüzde 15.1, senaryo yazarı oranıysa yüzde 17.4’tü.

Yönetmen oranları...

Piyasaya sürülen 289 filmin 303 yönetmeni arasından yüzde 25’i kadın, yüzde 75’i ise erkekti. Öte yandan 2017-2019 tarihleri arasında yapılan Sundance, Toronto, New York, South by Southwest, Tribeca, Palm Springs, Santa Barbara, Seattle ve Slamdance Film Festivalleri’nde, yönetmenlerin yüzde 71’i erkek, yüzde 29’u kadındı.

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