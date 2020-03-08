Yönetmen oranları...

Piyasaya sürülen 289 filmin 303 yönetmeni arasından yüzde 25’i kadın, yüzde 75’i ise erkekti. Öte yandan 2017-2019 tarihleri arasında yapılan Sundance, Toronto, New York, South by Southwest, Tribeca, Palm Springs, Santa Barbara, Seattle ve Slamdance Film Festivalleri’nde, yönetmenlerin yüzde 71’i erkek, yüzde 29’u kadındı.