‘Yönetmenler gölgede kalıyor’

Kerem Bürsin, Türk sinemasında yönetmenlerin oyuncuların gölgesinde kaldığını ifade etti. Instagram’dan canlı yayın yapan Bürsin, “Oyuncu hep ‘Ben kendim yaptım’ kafasında, git Allah aşkına ya! Bunlar hep yönetmen sayesinde. Film galası yapıyorlar ortada yönetmen yok. Bizim piyasada kimse birbirine destek olmayı sevmiyor. Keşke 60’ların oyuncusu olsaymışım” diye konuştu.