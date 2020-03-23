23.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Yöresel yemekler
Songül Karlı, evdeki zamanını yöresel yemekler yaparak geçiriyor.
Songül Karlı, evdeki zamanını yöresel yemekler yaparak geçiriyor. Şarkıcı, “Bol bol memleketim Tokat’ın yemeklerini yapıyorum. Bizim oranın lezzetlerini seviyorum. Dijital platformda izlemek istediğim dizilerim vardı. Onları seyrederek, günlerimi geçiriyorum” dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.