Songül Karlı, evdeki zamanını yöresel yemekler yaparak geçiriyor. Şarkıcı, “Bol bol memleketim Tokat’ın yemeklerini yapıyorum. Bizim oranın lezzetlerini seviyorum. Dijital platformda izlemek istediğim dizilerim vardı. Onları seyrederek, günlerimi geçiriyorum” dedi.