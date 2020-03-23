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23.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Yöresel yemekler

Songül Karlı, evdeki zamanını yöresel yemekler yaparak geçiriyor.

Yöresel yemekler

Songül Karlı, evdeki zamanını yöresel yemekler yaparak geçiriyor. Şarkıcı, “Bol bol memleketim Tokat’ın yemeklerini yapıyorum. Bizim oranın lezzetlerini seviyorum. Dijital platformda izlemek istediğim dizilerim vardı. Onları seyrederek, günlerimi geçiriyorum” dedi.

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