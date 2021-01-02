MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Son dakika haber: Yurdagül Vergon yaşamını yitirdi
02.01.2021 - 18:17 |

Son dakika haber: Yurdagül Vergon yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yurdagül Vergon, 87 yaşında hayatını kaybetti. Vergon, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haber: Yurdagül Vergon yaşamını yitirdi
ABONE OL

Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden usta sanatçı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

8 Nisan 1933 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yurdagül Vergon, birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde rol almasının yanı sıra Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar'ın gibi birçok oyuncunun seslendirmesini de yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Bursaspor'dan açıklama! "Hiçbir futbolcumuzu satmayacağız"

Son dakika - Bursaspor'dan açıklama! "Hiçbir futbolcumuzu satmayacağız"

Son dakika - Futbolcular Omar Elabdellaoui'yi unutmadı!

Son dakika - Futbolcular Omar Elabdellaoui'yi unutmadı!

Yeni Malatyasporlu Youssouf sahada kendini yere bıraktı!

Yeni Malatyasporlu Youssouf sahada kendini yere bıraktı!

Son dakika | PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino! Resmen...

Son dakika | PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino! Resmen...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet