Son dakika haber: Yurdagül Vergon yaşamını yitirdi

Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden usta sanatçı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

8 Nisan 1933 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yurdagül Vergon, birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde rol almasının yanı sıra Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar'ın gibi birçok oyuncunun seslendirmesini de yaptı.