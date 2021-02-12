Yurt dışından tekne arıyor

Denize olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tekne arayışına girdi. Geçtiğimiz aralık ayında küçük geldiği için teknesini 3 milyon 230 bin TL’ye satan oyuncunun, daha büyüğünü almak için rotasını Hindistan, Dubai ve İtalya’ya çevirdiği konuşuluyor.

Teknenin, balık tutmak için elverişli olmasını isteyen Tatlıtuğ’un sıfır yerine, az kullanılmış ikinci elleri araştırdığı ortaya çıktı. Oyuncunun, euro kuru yüksekken teknesini satmasıyla, kâra geçtiği de öğrenildi.