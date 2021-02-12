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12.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Yurt dışından tekne arıyor

Yeni tekne almak için kolları sıvayan Kıvanç Tatlıtuğ, rotayı Hindistan, Dubai ve İtalya’ya çevirdi. Oyuncunun sıfır yerine ikinci el tekne istediği öğrenildi

Yurt dışından tekne arıyor
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Denize olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tekne arayışına girdi. Geçtiğimiz aralık ayında küçük geldiği için teknesini 3 milyon 230 bin TL’ye satan oyuncunun, daha büyüğünü almak için rotasını Hindistan, Dubai ve İtalya’ya çevirdiği konuşuluyor.
Teknenin, balık tutmak için elverişli olmasını isteyen Tatlıtuğ’un sıfır yerine, az kullanılmış ikinci elleri araştırdığı ortaya çıktı. Oyuncunun, euro kuru yüksekken teknesini satmasıyla, kâra geçtiği de öğrenildi.

Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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