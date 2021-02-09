09.02.2021 - 07:00 |
Yürüyüş vakti
Reese Witherspoon ve eşi Jim Toth, hafta sonunda köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı.
Brentwood’da temiz havanın tadını çıkaran ikili, gazetecileri fark etmedi.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.