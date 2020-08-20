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HaberlerMagazin Haberleri Yusuf Çim: İnşallah yeni sezonda ekranlarda olurum
20.08.2020 - 14:33 |

Yusuf Çim: İnşallah yeni sezonda ekranlarda olurum

Yusuf Çim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yakışıklı oyuncu, menajeri ve çalışma arkadaşları ile meydan katında bulunan bir restoranda bir araya geldi.

Yusuf Çim: İnşallah yeni sezonda ekranlarda olurum
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Yeni sezon için ekranlarda olmayı çok istediğini söyleyen Yusuf Çim, "Gelen çok teklif var. Fakat kabul etmiş olmak için de bir projeyi kabul etmek istemiyorum. İnşallah yeni sezonda uzun soluklu güzel bir proje ile ekranlarda olurum. Henüz netleşen bir durum yok, görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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