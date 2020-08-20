Yusuf Çim: İnşallah yeni sezonda ekranlarda olurum

Yeni sezon için ekranlarda olmayı çok istediğini söyleyen Yusuf Çim, "Gelen çok teklif var. Fakat kabul etmiş olmak için de bir projeyi kabul etmek istemiyorum. İnşallah yeni sezonda uzun soluklu güzel bir proje ile ekranlarda olurum. Henüz netleşen bir durum yok, görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.