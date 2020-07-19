Yusuf Güney: Vatanıma daha faydalı işler yapmak istiyorum

AVM'nin içindeki mağazadan dört ayrı kitap satın alan şarkıcı Yusuf Günay, pandemi dönemi sürecinde bol bol üretim yaptığını, yeni şarkılar yazdığını, tarihimizi anlatan çizgi film ve sitcom senaryoları yazdığını, daha çok televizyon ve yapımcılığa ağırlık verdiğini açıkladı.

Güney, hayvan barınaklarını düzeltme ve barınaktaki hayvanları sahiplendirme belgeseli çekmek için çalışmalarına başladığını açıkladı. "Bu proje nasıl ortaya çıktı?" sorusuna şarkıcı, "Bu proje hep aklımda vardı. İnsanları tanıdıktan sonra hayvanlar daha çok değer vermeye başladım. Verdiğimiz değerin kat ve kat üstündeler. Hayvan yasası konusunda meclisle görüşmeler yapacağım. Bu sene bu şekilde verimli geçirmek istiyorum. Doğru ve öğretici işler yapmak lazım.

Sosyal medyanın o saçma salak, gereksiz, işsizlik barındıran, boş kuru gürültüden uzak durup, vatanıma daha faydalı işler yapmak istiyorum" diye cevap verdi.

HABER: MESUT YILMAZ