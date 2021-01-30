‘Yüzleşme’ başlıyor

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği ‘Yüzleşme’, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğüyle yakında Kanal D’de başlayacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.