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03.02.2021 - 14:54 |

'Yüzleşme' pazartesi başlıyor

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği 'Yüzleşme', 8 Şubat Pazartesi günü Kanal D'de başlıyor.

'Yüzleşme' pazartesi başlıyor
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Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, 'Yüzleşme' evinde yaşayan yedi kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak.

Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. 'Yüzleşme' programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek; hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları 'Yüzleşme', 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de.

Yüzleşme pazartesi başlıyor

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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