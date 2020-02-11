‘Z-Raporu’ görücüye çıktı

Serdar Kaynak’ın, ikilik, ikilem ve ikili denge gibi konulara yoğunlaştığı, son 10 yılı kapsayan kısa bir özeti ve gün sonu çıktısı olarak düşündüğü ‘Z-Raporu’ sergisi, sanatseverlerle buluştu. Mimar Gizem Büyüktürkoğlu’nun sahibi olduğu Pomstore’da, Yasemin Semercioğlu koordinatörlüğündeki sergide Kaynak, bilindik mermer çalışmalarının yanı sıra sınırlı sayıda edisyonlar olarak üretilmiş döküm işlerini de çalışmaları arasına kattığını söyledi. ‘Z-Raporu’, iki ay süreyle ziyarete açık olacak.