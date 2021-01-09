Hülya Avşar, Nişantaşı’nda bir kafenin önünde kahve içerek, ayaküstü toplantı yaptı. Dijital platformların sanatçılar için iyi olduğunu söyleyen oyuncu, “Sinemalarda ve dizilerde her şey o kadar kısıtlandı ki, oyunculuklar ve aynı tip hikayelerle gidiyordu. Şimdi bütün oyuncular kendilerine iş buldu. Eskiden bir projede yer almak zordu. Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor ve bu çok önemli” dedi.

“Bu tarafa bayağı yatay geçiş yaptım” diyen Avşar, “Özgürler, kısıtlama yok. Anlatmak istedikleri her şeyi aktarıyorlar. Burada edilen küfürlerden bahsetmiyorum. Mesela çektiğim otobiyografi film ‘Selfi’ bazı kanallarda güya açık bulunuyor. Bu nasıl bir şey? Bunun açık olacak nesi var? Bizim mesleğimiz kısıtlanırsa olmaz. O yüzden dijitalden çok memnunum. Z ve Y kuşağı bereketiyle geldi” diye konuştu.