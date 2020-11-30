Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok, bitti mi? Kanal D 30 Kasım kanal yayın akışı...
Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusu programı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında hafta içi her gün ekrana gelen Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı bugün yayınlanmadı. Programın yerine Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizi ekrana geliyor. Peki Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok, final mi yaptı? İşte 30 Kasım Kanal D yayın akışı...
Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan ve beş gün boyunca ekrana gelen Zahide Yetiş'le Gelin Görün bugün ekrana gelmedi. Programı takip eden izleyiciler Kanal D ekranında bugün Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizinin yayınlanıyor olmasının ardından Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok?
ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK FİNAL Mİ YAPTI
Kanal D ekranında haftanın beş günü boyunca ekrana gelen Kayınvalide ve gelinlerin yarıştığı Zahide Yetiş'le Gelin Görün istenilen reytingleri elde edememesi nedeniyle final yaptı. 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı Zahide Yetiş'le Gelin Görün yarışmasında her gün kayınvalidelere verilen 750 TL'lik ücretle kayınvalideler gelinleri için alışveriş yapıyor. Kayınvalideler tarafından alınan elbiseleri gelinin giymesinin ardından gün sonunda puanlama yapılıyordu.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Fatmagül'in Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:15 Recep İvedik 2 (Tekrar)
00:30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
03:30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05:30: Küçük Ağa (Tekrar)