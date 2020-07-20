Zayıflattılar

Deniz Akkaya, BOB GYM’lerin kurucusu antrenör Barış Okan Belovacıklı’yla YouTube’da başlattığı ‘Rüya Beden’ programında herkesi fit vücuda kavuşturuyor. İkilinin yoğun ilgiyle karşılanan projesinin konuğu iletişimci Özgür Aras oldu. Kampa giren Aras, BOB GYM spor eğitmeni Berk Dorceylan’la çalışarak ve diyetle bir ayda beş kilo verdi.