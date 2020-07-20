20.07.2020 - 07:00 |
Zayıflattılar
Deniz Akkaya, BOB GYM’lerin kurucusu antrenör Barış Okan Belovacıklı’yla YouTube’da başlattığı ‘Rüya Beden’ programında herkesi fit vücuda kavuşturuyor.
Deniz Akkaya, BOB GYM’lerin kurucusu antrenör Barış Okan Belovacıklı’yla YouTube’da başlattığı ‘Rüya Beden’ programında herkesi fit vücuda kavuşturuyor. İkilinin yoğun ilgiyle karşılanan projesinin konuğu iletişimci Özgür Aras oldu. Kampa giren Aras, BOB GYM spor eğitmeni Berk Dorceylan’la çalışarak ve diyetle bir ayda beş kilo verdi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.