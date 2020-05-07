Zayn Malik ve Gigi Hadid nişanlandı mı?

Uzun süredir aşk yaşayan Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Bebek haberinin ardından şimdi de, Zayn Malik’in koluna yaptırdığı dövmeden yola çıkan hayranları Malik’in Gigi Hadid’e evlenme teklifi edeceği yönünde söylentiler çıkarmaya başladı.

Sol koluna Halil Cibran’ın “Aşk ve Evlilik Üzerine” adlı şiirini yazdıran Zayn, “Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte, ama ikinizin de yalnız olduğunu unutmayın” dizeleri dikkat çekti.