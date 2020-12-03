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03.12.2020 - 09:19 |

Zehra Çilingiroğlu: Yanlış anlaşıldım!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Zehra Çilingiroğlu: Yanlış anlaşıldım!
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Daha önce sahilde maskesiz görüntülenen ve gerekçe olarak “İnsanlara yaklaşmıyorum” diyen Zehra Çilingiroğlu, bu kez tedbirliydi.

Çilingiroğlu, önceki açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek, "O gün sahil kalabalık olmadığı için maske takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de kurallara uyuyor, maskemi takıyorum” dedi.

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