Zehra Çilingiroğlu: Yanlış anlaşıldım!

Daha önce sahilde maskesiz görüntülenen ve gerekçe olarak “İnsanlara yaklaşmıyorum” diyen Zehra Çilingiroğlu, bu kez tedbirliydi.

Çilingiroğlu, önceki açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek, "O gün sahil kalabalık olmadığı için maske takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de kurallara uyuyor, maskemi takıyorum” dedi.