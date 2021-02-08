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08.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Zehra'ya çocuk mesajı

Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden sonra Tarabya’da görüntülendi.

Zehra'ya çocuk mesajı
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Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden sonra Tarabya’da görüntülendi. Yoldan geçen bir çift, karşısında oyuncuyu görünce ortaya renkli görüntüler çıktı. İkilinin, çocuğunu kucağına alan Avşar, “Bunu yiyeceğim” diyerek, bebeği sevdi. Çocuğun annesi, “Allah size torun göstermeyi nasip etsin” sözlerine Avşar, “Amin” diyerek, kızı Zehra Çilingiroğlu’na mesaj gönderdi. 

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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