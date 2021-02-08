08.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
Zehra'ya çocuk mesajı
Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden sonra Tarabya’da görüntülendi.
Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden sonra Tarabya’da görüntülendi. Yoldan geçen bir çift, karşısında oyuncuyu görünce ortaya renkli görüntüler çıktı. İkilinin, çocuğunu kucağına alan Avşar, “Bunu yiyeceğim” diyerek, bebeği sevdi. Çocuğun annesi, “Allah size torun göstermeyi nasip etsin” sözlerine Avşar, “Amin” diyerek, kızı Zehra Çilingiroğlu’na mesaj gönderdi.