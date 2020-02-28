Zeid’in portreleri Dolapdere’de

Türkiye’de modernizmin önde gelen isimlerinden Fahrelnissa Zeid’in gençliğinde yapmaya başladığı ve 1975’te Amman’a taşındıktan sonra hayatının son döneminde ağırlık verdiği portrelerinden oluşan ‘Üç Kişilik Oyun’ isimli seçki, Dolapdere Dirimart’ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının; ailesini, dostlarını ve öğrencilerini tasvir ettiği çalışmalar, konukların beğenisini kazandı. Sergiye paralel olarak, Zeid’in Paris’teki galericisi ve dostu Dina Vierny’nin oğlu Olivier Lorquin’in çektiği ‘Fahrelnissa Zeid à Paris 1949-1975’ başlıklı belgeselin tamamı, ilk defa izleyiciyle buluştu. Sergi, 5 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.