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18.01.2021 - 11:27 |

Zeki Demirkubuz'un 'aşk' paylaşımı tepki çekti

Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım, birçok kullanıcıdan tepkisini çekti.

Zeki Demirkubuz'un 'aşk' paylaşımı tepki çekti
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'Masumiyet', 'Üçüncü Sayfa' ve 'Kader' gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un paylaştığı tweet tartışma yarattı.

Demirkubuz, Twitter hesabından, "Aşk; kendine dönük olarak acı çekmek, ötekine dönük olarak acı vermek arzusu taşır" ifadelerini kullandı. Demirkubuz'un paylaşımına, "Neden güzel ve hafif sevemiyorsunuz?", "Bu zihniyetten bıktık" şeklinde yorumlar geldi.

Zeki Demirkubuzun aşk paylaşımı tepki çekti

Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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