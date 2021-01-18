18.01.2021 - 11:27 |
Zeki Demirkubuz'un 'aşk' paylaşımı tepki çekti
Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım, birçok kullanıcıdan tepkisini çekti.
'Masumiyet', 'Üçüncü Sayfa' ve 'Kader' gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un paylaştığı tweet tartışma yarattı.
Demirkubuz, Twitter hesabından, "Aşk; kendine dönük olarak acı çekmek, ötekine dönük olarak acı vermek arzusu taşır" ifadelerini kullandı. Demirkubuz'un paylaşımına, "Neden güzel ve hafif sevemiyorsunuz?", "Bu zihniyetten bıktık" şeklinde yorumlar geldi.