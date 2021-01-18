Zeki Demirkubuz'un 'aşk' paylaşımı tepki çekti

'Masumiyet', 'Üçüncü Sayfa' ve 'Kader' gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un paylaştığı tweet tartışma yarattı.

Demirkubuz, Twitter hesabından, "Aşk; kendine dönük olarak acı çekmek, ötekine dönük olarak acı vermek arzusu taşır" ifadelerini kullandı. Demirkubuz'un paylaşımına, "Neden güzel ve hafif sevemiyorsunuz?", "Bu zihniyetten bıktık" şeklinde yorumlar geldi.