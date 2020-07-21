Zeynep Alkan'dan tatil pozu!

Pandemi sürecini Hollanda'da geçiren Zeynep Alkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Wesley Pabis ile Türkiye'ye gelmişti. Deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, Muğla tatiline devam ediyor.

Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Alkan ise bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncunun zebra desenli elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı.