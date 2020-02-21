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21.02.2020 - 14:44 |

Zeynep Bastık anneannesiyle alışverişte

Son dönemin yıldızı çokça parlayan ismi Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Zeynep Bastık anneannesiyle alışverişte

Anneannesi Kamuran hanım ile birlikte alışverişe çıkan Bastık, " Bugün anneannemle alışverişe çıkalım istedik. Hem kendim hemde onun için alışveriş yapıyoruz. Önümüzde ki aylarda Amerika konserlerimiz başlayacak, sonrasında da Türkiye'de devam edecek bu konserler. Bizde bu konserler öncesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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