Zeynep Bastık anneannesiyle alışverişte

Anneannesi Kamuran hanım ile birlikte alışverişe çıkan Bastık, " Bugün anneannemle alışverişe çıkalım istedik. Hem kendim hemde onun için alışveriş yapıyoruz. Önümüzde ki aylarda Amerika konserlerimiz başlayacak, sonrasında da Türkiye'de devam edecek bu konserler. Bizde bu konserler öncesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. " dedi.