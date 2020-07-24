24.07.2020 - 13:25 |
Zeynep Demirel'in acelesi var
Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Özel bir araçla AVM'ye gelen Zeynep Demirel, "Kusura bakmayın, biraz acelem var. Hızlıca işimi halledip gitmem lazım" açıklamasında bulunup, koşar adım AVM'den içeri girdi.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.