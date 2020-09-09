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HaberlerMagazin Haberleri Zeynep Koçak: Pandemide dehşete düştüm
09.09.2020 - 09:23 | | EMRAH AKÇAAY

Zeynep Koçak: Pandemide dehşete düştüm

Oyuncu Zeynep Koçak, önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.

Zeynep Koçak: Pandemide dehşete düştüm
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Arkadaşlarıyla yemek yiyen Zeynep Koçak, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Gazetecilerin pandemi sürecinin nasıl geçtiği ve kendine neler kattığını sorularına ünlü oyuncu, "Başlarda o kadar çok gerildim ve dehşete düştüm ki içime dönemedim. Pandemi bitsin, kendi içime dönerim. Ama şimdilerde yeni yeni arkadaşlarla görüşüp, sosyal mesafe kurallarına uyarak restoranlara gidiyorum" cevabını verdi.

Yeni sezonda oyuncu olarak ya da dizi senaristi olarak bir projede yer alıp almayacağı yönündeki sorular üzerine Koçak, "Aslında 4-5 senaryo üzerine ayrı ayrı çalıştım ve bitirmek üzereyim. Oyunculuk için galiba yakında bir sürprizim olacak" açıklamasında bulundu. 

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