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10.09.2020 - 15:27 |

Zeynep Sever Demirel: O yorumlar orijinalliğini yitirdi

Kaleci Volkan Demirel ile 2010 yılında evlenen Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin saç rengiyle ilgili yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Zeynep Sever Demirel: O yorumlar orijinalliğini yitirdi
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2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda siyah saçını bakır rengine boyatarak imaj değiştirdi. 31 yaşındaki Demirel'in yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü.

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Kimi takipçisi çok beğenirken kimisi ise eski tarzına geri dönmesini gerektiğini ifade etti. İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Demirel, bu karesini "Saçlarını eski haline döndür' yorumları orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz bir dal alırım" notuyla takipçileriyle paylaştı. Zeynep Sever Demirel'in paylaşımları kısa sürede 20 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Zeynep Sever Demirel: O yorumlar orijinalliğini yitirdi

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