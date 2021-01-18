Zeynep Sever Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, spor yaptığı anları sık sık takipçileri için yayınlıyor. Demirel, son paylaşımında da çiftetelli ve oyun havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı.

Zeynep Sever Demirel, paylaşımına; "Günümdeyim" notunu düştü.31 yaşındaki eski modelin siyah taytı ise dikkat çekti.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çiftinin, Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyor.