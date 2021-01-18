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18.01.2021 - 15:31 |

Zeynep Sever Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi, Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı. Demirel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Sever Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, spor yaptığı anları sık sık takipçileri için yayınlıyor. Demirel, son paylaşımında da çiftetelli ve oyun havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı.

Zeynep Sever Demirel, paylaşımına; "Günümdeyim" notunu düştü.31 yaşındaki eski modelin siyah taytı ise dikkat çekti.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çiftinin, Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyor.

Zeynep Sever Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı

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