Zeynep Sever Demirel'in 990 TL'lik mayosu

Volkan Demirel antrenörlük kursu için İlhan Mansız ve Sabri Sarıoğlu ile Antalya’ya giderken, eşi Zeynep Sever Demirel ise Bodrum’da kızları Yade ve Yeda ile tatile devam ediyor.

Zeynep Sever Demirel, dün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla yine iltifata boğuldu. Posta'nın haberine göre; 31 yaşındaki Belçika eski güzelinin mayosunun fiyatı 990 TL.