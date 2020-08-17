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HaberlerMagazin Haberleri Zeynep Sever Demirel'in 990 TL'lik mayosu
17.08.2020 - 10:36 |

Zeynep Sever Demirel'in 990 TL'lik mayosu

Zeynep Sever Demirel, önceki gün Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkat çekti.

Zeynep Sever Demirel'in 990 TL'lik mayosu
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Volkan Demirel antrenörlük kursu için İlhan Mansız ve Sabri Sarıoğlu ile Antalya’ya giderken, eşi Zeynep Sever Demirel ise Bodrum’da kızları Yade ve Yeda ile tatile devam ediyor.

Zeynep Sever Demirel, dün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla yine iltifata boğuldu. Posta'nın haberine göre; 31 yaşındaki Belçika eski güzelinin mayosunun fiyatı 990 TL.

Zeynep Sever Demirelin 990 TLlik mayosu

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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