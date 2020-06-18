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18.06.2020 - 09:35 |

Zeynep Sever Demirel'in acil kozmetik alışverişi

Kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağazasında objektiflere yansıdı.

Zeynep Sever Demirel'in acil kozmetik alışverişi
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağazasından çıkarken görüntülendi.

Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Demirel, acelesi olduğunu söyleyerek, soruları yanıtsız bıraktı. Maske takarak corona virüse karşı önlem aldığı görülen Demirel, cadde ortasında kendisini bekleyen şoförlü aracına binerek, hızla oradan uzaklaştı.

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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