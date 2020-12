Zeynep Tokuş: Hiçbir şey bir günde olmuyor

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı 'Deli Yürek' dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Türkiye Güzeli, yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşıyor.

Tokuş, son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Zeynep Tokuş, paylaşımına, "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal. Emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor. Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm! Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar" notunu düştü.